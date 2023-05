Riccardo Trevisani, telecronista di Mediaset, sarà la voce del derby di ritorno per quanto riguarda l'offerta in chiaro per gli appassionati italiani. Ecco le sue considerazioni alla Gazzetta dello Sport.

Come si prepara un derby?

"Di norma ci vogliono 2-3 giorni, stavolta 7 pieni. Tu ci metti la voce, la professionalità deve essere massima e con le italiane devi stare sul pezzo. Avendo avuto un passato nello stesso turno ci sono tanti aneddoti. E’ come preparare due partite, quella di 20 anni fa e questa".

E’ il top della sua carriera?

"Sì, più di City-Real del 2022 e più della finale di quest’anno. E’ la gara che ho aspettato per tutta la vita, anche se ne sto facendo tante a Mediaset, premiate dai grandi numeri degli ascolti".

Che derby sarà?

"M’aspetto un Milan aggressivo anche senza Leao, l’Inter ha ripreso la corsa in campionato e ora sembra volare. Però il derby non si vince con la tattica ma con personalità e tranquillità".