Trentalange: “Arbitri visti come diversi. I calciatori non leggono il regolamento”

Le parole del presidente dell'AIA al Corsera

Il Corriere della Sera dedica oggi un focus sulla situazione degli arbitri in Italia. Con un dato, preoccupante: dal 2016 a oggi i 33mila arbitri in giro per il Paese sono diventati 29mila. Il Covid e i rimborsi bassi sono tra le cause, ma non solo. "I genitori vengono nelle sezioni e ci dicono: da quando mio figlio arbitra è più sereno, più riflessivo a scuola, più ordinato in casa. E tra di voi ha trovato amici nuovi. Però non possiamo mandarlo nei campi e vivere ogni domenica con il terrore di essere chiamati dal Pronto soccorso", spiega il presidente dell'Aia. Alfredo Trentalange.