La Gazzetta dello Sport ha intervistato Piero Trapanelli, ex attaccante rossonero di quasi 99 anni. Trapanelli ha esordito e segnato in Serie A contro l’Ambrosiana Inter, all’Arena. È il più vecchio calciatore vivente, è il più giovane marcatore esordiente di tutti i derby. "Ha realizzato il “suo” gol a 17 anni e 329 giorni. "È stato il più bel giorno della mia vita. Un gol all’Inter, all’esordio. Gioco la mia prima partita da titolare nel Milan, non c’è Meazza, non c’erano tanti spettatori, ma il derby era il derby e io non avevo ancora compiuto diciotto anni. Una gioia indimenticabile, conservo ancora le fotografie - racconta oggi -. Il mio gol, le feste dei compagni. L’Arena non era San Siro, ma quello che ho provato quel giorno mi ha poi accompagnato per tutta la vita.

Meazza? Ho giocato con lui in attacco, qualche giorno dopo, la finale di Coppa Italia contro la Juve. Abbiamo pareggiato 1-1. Meazza era un mito. Sì, lui è stato l’Inter. Ma per me era il Balilla campione del Mondo. Lui aveva 32 anni e io neppure 18, lo guardavo estasiato. Gli davo del voi, perché allora il lei era proibito. Non potevo certo dare del tu a Meazza".