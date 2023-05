Quattro squadre racchiuse in due punti. Si gioca sul filo dell’equilibrio la volata finale verso l’ottavo posto alla quale partecipa anche il Torino: "Siamo davvero tutti lì – riflette il presidente granata Urbano Cairo alla Gazzetta dello Sport -. Il calendario racconta che nelle ultime due giornate di campionato tutte le squadre coinvolte dovranno giocare delle partite con pari coefficiente di difficoltà.

Ad esempio, noi andremo a La Spezia e poi chiuderemo in casa contro l’Inter, il Bologna ha il Napoli e il Lecce, il Monza ha il Lecce e l’Atalanta, la Fiorentina ha la Roma e il Sassuolo. Quindi, ci troviamo di fronte a un finale di campionato dove si affronteranno una squadra che lotta per un obiettivo e una che punta in alto".