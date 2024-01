Damiano Tommasi, sindaco di Verona, parla a La Repubblica della sua esperienza da primo cittadino, della nuova Roma di De Rossi e anche di quanto sta accadendo in casa Hellas.

"Lo scorso campionato, con quella salvezza a un certo punto insperata, ci condiziona - afferma il primo cittadino -: è lo stimolo a non dare niente per scontato, ma è anche l’obbligo di reagire ai risultati avversi prima che sia troppo tardi. Il mercato invernale sta vivendo di partenze, come non mai. Questo non aiuta. Le cessioni di alcuni elementi importanti disorientano. Per quanto riguarda i problemi finanziari, c’erano anche anni fa e sono stati superati. Sono situazioni che pesano, ma aumentano l’adrenalina. Nella trasferta contro l’Inter, la squadra ha reagito molto bene anche se il risultato non è venuto. Da oggi non sono più ammesse distrazioni".