"Diciassette anni di me tra viola e nerazzurro, non chiedetemi per chi tifo perché ho il cuore diviso in due". Lo dice Francesco Toldo, intervistato dalla Gazzetta dello Sport nel giorno della finale Fiorentina-Inter.

Un doppio ex che, tra gli altri trofei, ha vinto due Coppe Italia a Firenze e tre a Milano.

"Un trofeo a volte sottovalutato, ma che invece può dare lo slancio per altri successi. Ci è successo nel 2010 con Mourinho, ma anche la prima Coppa con Mancini, nel 2005, iniziò a segnare il cambiamento. La prima in nerazzurro e ancora nel pre-Calciopoli. Perché io divido chiaramente i due periodi".

Nel 2005 avete battuto nella doppia finale la Roma, doppietta di Adriano all’Olimpico e gol di Mihajlovic nel ritorno.

"Due nomi che mi commuovono. Adriano era come un orsacchiotto, dovevi proteggerlo. Attaccante straripante, ma con le sue fragilità. Ero accanto a lui quando gli arrivò la notizia della morte del padre. Ha davvero faticato a riprendersi. Sinisa aveva visto la guerra, si è fatto da solo. Calcisticamente poi aveva avuto grandi maestri, tra cui Boskov. E quel sinistro... Grave perdita".

Nel 2006, il bis con la Roma. Il mattatore stavolta è Cruz.

"Julio, un amico e un gran signore. Vivevamo nello stesso palazzo e andavamo insieme ad Appiano. Era sempre puntuale, anche in area. E quanto gli piaceva fare gol alla Juventus!".

In porta c’era già un altro Julio, Cesar, titolare pure nel successo 2010 che avviò il Triplete.

"La differenza fu che mentre Mourinho mi spiegò perché mi preferiva Julio, Mancini prima non lo fece. Così è più difficile accettare la panchina".

Quello che sta facendo Handanovic, che però giocherà la finale.

"Felice per lui. Ogni top club deve avere due grandi portieri".

Come finisce all’Olimpico?

"L’Inter è potente e in forma, ma anche la Viola non scherza e in campionato ha messo in difficoltà i nerazzurri. In una finale però si resetta tutto. Conta solo come si entra in campo. È la testa che guida le gambe".