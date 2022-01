Tinti: “Pochi italiani in A. Raspadori al Lipsia? Sta bene al Sassuolo”

L'agente analizza la situazione nel campionato italiano

Tullio Tinti, agente dei calciatori, torna a lanciare l'allarme sulla disparità tra giocatori stranieri e italiani nel nostro campionato. "Il 66,7% dei calciatori in Serie A sono stranieri. Non è normale. Ad esempio la Roma ha appena preso Maitland-Niles dall’Arsenal. Finché impara la lingua il campionato è già finito. Le agevolazioni fiscali del Decreto Crescita stanno facendo la loro parte: non discuto gli interessi dei club, ma io chiedo più attenzione agli italiani. E non è vero che costano di più: ormai ci sono tante occasioni anche a parametro zero. Raspadori al Lipsia? È bene che Giacomo giochi nel Sassuolo: sta bene lì e fa la sua strada in Serie A. Che colpo mi aspetto? Ora vedo solo dei ritocchi. L’Inter deve solo rimpiazzare eventuali uscite. Lo stesso discorso vale per le altre. Si spende poco: fa eccezione l’Atalanta con Boga, ma a Bergamo hanno tanto fieno in cascina".