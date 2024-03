Tiago Nunes, allenatore dell'Universidad de Chile, parla oggi a Tuttosport della sua esperienza con Carlos Augusto al Corinthians. "E' un soldato. Se dovessi andare in guerra porterei lui, ci si può sempre contare, gioca per la squadra, per l'allenatore, per i tifosi. E' una roccia".

Eppure all'inizio non rientrava nei piani del tecnico e della società brasiliana. "Gli dissi che sarebbe stato trattato come tutti gli altri calciatori in attesa del trasferimento. Per il ragazzo fu come non gli avessi detto nulla, nel senso che si allenò davvero duramente, come un animale. Successivamente avevo bisogno di qualcuno che facesse al caso mio. Quel qualcuno fu Carlos Augusto. Magari non credevo che sarebbe arrivato in nerazzurro, ma dopo aver conosciuto la sua forza, il suo carattere, la resilienza, la capacità di andare avanti, ero certo che si sarebbe fatto valere".

Nunes, tatticamente, vede meglio il brasiliano "come terzo di difesa. Fisicamente è un mostro, di testa è fortissimo. Sa trattare la palla, è determinato in marcatura e può impostare. Può fare la differenza in quel ruolo. E' il laterale europeo più brasiliano che conosco. Sotto alcuni aspetti mi viene da paragonarlo a Branco".