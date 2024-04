L'Inter ha già vinto lo scudetto? Incalzato da La Gazzetta dello Sport, Marco Tardelli non appare per nulla dubbioso: "L’ha vinto sì, perché è andata oltre i risultati che parlano da soli, dimostrando anche grande equilibrio mentale. Dall’uscita dalla Champions poteva avere un contraccolpo, ha reagito in modo sano".

Chiesa ha detto che il contraccolpo Juve è nato dal veder svanire il sogno scudetto.

"Una frenata come quella della Juve non si può giustificare così, anzi è nel momento di difficoltà che i giocatori devono dare il meglio, tirando fuori personalità e carattere".

Infatti Chiesa ha detto anche che il 2-0 alla Lazio non ha risolto tutti i problemi.

"Questo è certo: quest’anno la Juve ha dimostrato di poter fare ottime cose, ma anche improponibili. E’ mancata totalmente la continuità che una squadra così non può non avere".

Stagione salva vincendo la Coppa Italia e arrivando in Champions?

"Una stagione si salva vincendo qualcosa. Ed erano gli obiettivi di inizio anno, ricordo male?".

Squadra dipendente da Chiesa e Vlahovic?

"Senza i gol di Lautaro e Thuram, l’Inter avrebbe già vinto lo scudetto? La vera differenza sta nell’avere giocatori in grado di valorizzare i migliori: l’Inter li ha avuti, la Juve meno".