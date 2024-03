Nel suo commento dalle colonne de La Stampa, Marco Tardelli boccia senza appello l'Inter e il calcio italiano. "Anche il fiore all’occhiello del nostro campionato purtroppo ha fallito: l’Inter è crollata con l’Atletico Madrid. Una caduta che ci ha lasciati stupefatti, perché fino alla partita di mercoledì sera contro i «materassai» era stata l’Inter dei sogni. Ma questo è il calcio. Basta un attimo, qualche occasione mancata malamente, che tutto va a rotoli. Tutto questo non toglie niente al valore della squadra e alla grande stagione dei giocatori e di Simone Inzaghi in panchina, ma ci lascia con l’amaro in bocca".

Secondo Tardelli, "l’impresa di dodici mesi fa - tre finaliste nelle tre coppe, derby in semifinale (Inter-Milan) e nei quarti (Milan-Napoli) di Champions - è già un ricordo, anche se abbiamo ancora quattro squadre che teoricamente potrebbero darci qualche soddisfazione. Milan, Roma, Atalanta e Fiorentina hanno il compito di tenere alto il nome del calcio italiano e noi sportivi attendiamo con grande speranza dopo la delusione Champions".