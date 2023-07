Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Marco Tardelli ha parlato anche della generazione attuale di centrocampisti italiani.

Non abbiamo tanti centravanti, ma delle mezzali non possiamo proprio lamentarci, vero Tardelli?

"Tra gli incursori c’è Barella su tutti. Gran giocatore, pronto fin dal primo giorno in cui s’è presentato a San Siro con personalità. Non è mica facile. Quando è stanco si vede e ne risente anche l’Inter, ma il vero Barella è un giocatore straordinario".

L’Inter ha preso Frattesi che è molto simile a Barella.

"Frattesi sta venendo fuori. È una bella mezzala, verticale, con tempi di gioco, senso per le entrate, gol, diamogli tempo".

Possono giocare assieme o sono troppo simili?

"Certo che possono. Come in Nazionale con Mancini".

Dall’Under 20 arrivano belle notizie riguardo a Casadei.

"Mi piace, grande fisico, grande personalità. Perché non gioca in Italia?".

I soliti inglesi…

"Hanno visto lungo e pagato. Peccato: Casadei ha dimostrato qualità notevoli, è pronto".