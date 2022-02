Tardelli: “Barella non è solo assist. Tonali deve crescere sotto un aspetto”

L'ex centrocampista: "Nicolò sa quando e come andare dentro l’area avversaria, creando problemi con i suoi inserimenti"

"Ero complessivamente diverso da entrambi, ma mi rivedo in qualcosa di Barella". Parola di Marco Tardelli, ex centrocampista intervistato oggi da La Gazzetta dello Sport per inquadrare il duello in mezzo al campo tra il gioiello dell'Inter e Sandro Tonali: "Nicolò non è solo assist, non è solamente la capacità di crossare alla grande. Barella è presenza fisica. Sa quando e come andare dentro l’area avversaria, creando problemi con i suoi inserimenti. Sotto questo aspetto credo che Tonali debba ancora crescere. Il rossonero deve migliorare nel rapporto con la porta avversaria. Viceversa, penso che l’apporto di Barella sia già molto elevato. Credo però che per tutte le volte che troviamo Barella dalle parti del portiere avversario, siano ancora pochi i gol in curriculum. È uno dei suoi margini di miglioramento".