Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Marco Tardelli ha parlato ovviamente anche del duello Inter-Juve per lo scudetto.

Può un'Inter-Juve essere decisiva per lo scudetto a 16-17 partite dalla fine?

"Mi spiego meglio: se l’Inter va a +4 dà una bella botta, ma la Juve ha ancora chance. Se l’Inter è ancora a + 4 a fine febbraio e batte l’Atalanta, il campionato è praticamente chiuso".

Lepri, cacciatori, guardie, ladri: il peso di queste schermaglie?

"Balle: Allegri si diverte, da livornese ne fa anche poche, di battute. Per lui non sono offese, sono giochi".

Dunque è vero che gli interisti sono permalosi?

"Non ho detto questo. A parte che anche Allegri, come tutti i toscani, è permaloso, ci sono interisti che lo sono e altri che non lo sono".

Intanto Inter e Juve giocano a scaricabarile, e il barile è il ruolo di favorita per lo scudetto.

"Hanno tutti ragione. L’Inter ha una rosa superiore, il vantaggio di un Inzaghi che è cresciuto molto e anche quando non stramerita, come con la Fiorentina, porta a casa la partita. Come faceva sempre la Juve, una volta. Però la Juve non gioca in Europa: potrà pesare non fisicamente, perché l’Inter ha una rosa profonda, ma per lo stress mentale".

Se le diciamo Marotta League?

"Solo in Italia crediamo a queste cose. Se guardassimo un po’ di più all’Inghilterra, dove non sanno neanche il nome di chi arbitra...".