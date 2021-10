Tancredi (ass. Urbanistica Milano): “San Siro? Ad oggi solo uno studio, a me interessa tutta la zona”

Ieri l'annuncio di Sala di un incontro in vista con i club settimana prossima

Il Corriere della Sera pubblica oggi le parole pronunciate dal neoassessore all’Urbanistica, Giancarlo Tancredi, in un evento organizzato proprio dal quotidiano. "Se e quando ci sarà una decisione che al momento non c’è ci aspettiamo un progetto di altissimo livello. Ad oggi c’è uno studio, non un progetto. Mi interessa una visione complessiva e la riqualificazione di una zona dove ci sono molte realtà diverse", ha dichiarato riguardo alla situazione del nuovo San Siro.