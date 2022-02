Tananai, un interista a Sanremo: “Non sono certo che salirò sul palco dopo il derby”

Parla il cantante tra i concorrenti al Festival

Tra i cantanti di Sanremo c'è l'interista Tananai. "Non sono sicuro che salirò sul palco - racconta sorridendo a Tuttosport - Vediamo come andrà a finire. Se va bene non avrò la voce, se va male non sarò dell’umore giusto per cantare. Scudetto? Io non ne sono sicuro dnemmeno quando è matematico. È nel nostro Dna, quello di soffrire ogni singola vittoria. Mai nulla è scontato per noi. Ma sono fiducioso questa volta perché l’Inter sta mantenendo la mentalità vincente".