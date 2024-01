"Il campionato è ancora lungo, ma questa può essere la settimana della svolta per la Juventus". Ne è convinto Alessio Tacchinardi, ex centrocampista bianconero, intervistato dalla Gazzetta dello Sport.

Che sensazioni ha in vista di questo turno di campionato e del derby d’Italia del 4 febbraio a San Siro?

"Positive. Se oggi la Juventus batte l’Empoli mette una bella pressione sull’Inter, che dopo 24 ore scenderebbe in campo al Franchi a – 4 e contro una Fiorentina avvelenata per questo inizio di 2024".

Allegri, abituato alle volate scudetto, quanto inciderà nel duello con l’Inter?

"Max, dopo il divorzio Mourinho-Roma, è rimasto l’ultima volpe da scudetto... E fa la differenza: è un fuoriclasse nel gestire la pressione, ha davvero la corazza. E in queste situazioni si esalta: lottare per vincere il campionato è il suo habitat naturale. Allegri sarà il valore aggiunto".