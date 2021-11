Superlega, accordo tra European Leagues e Football Supporters Europe

L'obiettivo è proteggere i campionati nazionali e difendere il merito sportivo

A distanza di qualche mese dal fallimento della Superlega , l'associazione delle leghe europee ( European Leagues ) e le organizzazioni dei tifosi ( Football Supporters Europe & Supporter Direct Europe ) hanno stipulato un accordo con l'obiettivo di tutelare i campionati nazionali, difendere il merito sportivo e prendere posizione contro progetti contrari a tali principi. La notizia è riportata da Tuttosport. Nel documento si sottolinea che "il calcio ha bisogno di una riforma e che per realizzarla è necessaria una cooperazione".

Nel frattempo i tifosi del Liverpool hanno chiesto al club un contratto con una clausola in cui si chiede il potere di veto in caso di un qualsiasi coinvolgimento in progetti simili alla Superlega.