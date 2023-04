La Gazzetta dello Sport ha intervistato anche Luisito Suarez per commentare i temi di Benfica-Inter in programma stasera a Lisbona. "Ricordo meraviglioso della finale vinta in casa - dice l'ex regista spagnolo -. Impossibile dimenticare la pioggia, il campo, la paura di Eusebio e poi la gioia. Più che la nostra qualità, questa Inter dovrebbe ispirarsi al nostro spirito, alla nostra voglia di combattere l'uno per l'altro. Bisogna fare una partita attenta a Lisbona e Inzaghi è già forte così. Anche se senza Calha...".