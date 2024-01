Nella serata di ieri negli studi di Dazn si è parlato anche del duello scudetto tra Inter e Juventus. Andrea Stramaccioni, ex tecnico dei nerazzurri, ha sottolineato cosa potrebbe accadere in caso di una classifica coi bianconeri avanti prima dello scontro diretto del 4 febbraio. Qualora l'Inter dovesse non vincere la prossima e la Juve sì, ci sarà poi un altro turno di campionato che la seconda disputerà regolarmente e la squadra di Inzaghi salterà per la Supercoppa Italiana. Il che significa che i bianconeri possono andare avanti.

"Chi ha vissuto gli spogliatoi sa che sono cose che contano, sono quelle cose non scritte - dice Stramaccioni -. E' come nella vecchia Coppa Campioni quando partivi col gol subito in trasferta nella gara d'andata, partivi con un'inerzia naturale che ti riversava già nella metà campo avversaria. Io preferirei sempre giocare sapendo il risultato dell'avversario, ma è ovvio che non si può".