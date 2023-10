Andrea Stramaccioni è intervenuto questa mattina a Radio Anch'io Lo Sport per un commento su Inter-Roma, gara che ha seguito ieri per Dazn direttamente dal Meazza. "Va tenuto in conto che la Roma è arrivata largamente decimata alla gara. Le assenze hanno influenzato la qualità della squadra. La partita è stata un monologo nerazzurro nel primo tempo, l'Inter ha avuto tantissime occasioni, ma nel secondo tempo quando l'Inter aveva fatto più fatica a creare palle gol la Roma ha avuto l'unica a suo favore e Sommer ha fatto un grandissimo intervento. Poi arriva il gol di Thuram su un'intuizione di Inzaghi che inserisce Asllani e Frattesi per Calhanoglu e Mkhitaryan, due dei giocatori più esperti e tecnici. Proprio su un lancio del giovane play nasce il grandissimo controllo di Dimarco e il gol di Thuram bruciando Llorente che fino a quel momento era stato tra i migliori. Il risultato è ineccepibile".

Secondo Stramaccioni, "l'Inter è la squadra più completa, che ha più alternative in ogni reparto. La più esperta non dal punto di vista anagrafico ma per le battaglie fatte. La finale di Champions ha dato consapevolezza nuova. Ieri Inzaghi ha ammesso di aver visto nella squadra la consapevolezza di centrare il risultato e nella scorsa stagione spesso non è stato così. Il campionato è molto avvincente ma l'Inter ha la rosa più profonda".

Non manca una riflessione sull'ambiente trovato da Lukaku al Meazza. "Sono le cose un po' divertenti e appassionanti del calcio. Trovare un ambiente caldo ma corretto verso un ex giocatore che ha lasciato qualche cuore infranto. Non ha scritto la storia di Ronaldo, ma sono cose del calcio. Mi terrei qualcosa delle vecchie rivalità se rimangono all'interno di confini corretti". Infine una domanda secca da studio: chi prenderebbe tra Osimhen e Martinez? "Ti chiederei quali sono gli altri dieci ma oggi dico Lautaro perché al netto della sua età sta crescendo tantissimo per leadership. Sta alzando il valore dei compagni. Probabilmente è stato il Mondiale o la consapevolezza di essere capitano e leader. Osimhen è un campione straordinario ma prendo Lautaro".