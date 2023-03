"Non sono mai stato un integralista: avevo fatto la difesa a tre con Spal e Cagliari, ma nei vent’anni precedenti avevo usato quella a quattro vincendo tutti i campionati minori. I numeri per me contano il giusto, mi piace che la squadra possa cambiare anche nel corso della stessa partita, come accaduto con l’Inter". Lo sottolinea Leonardo Semplici, tecnico dello Spezia, intervistato dalla Gazzetta dello Sport giorni dopo lo storico successo sui nerazzurri.

Ha trovato subito la chiave per farsi seguire dalla squadra.

"Lo spogliatoio è compatto e così è più facile lavorare. Sono già successe cose che prima non accadevano: gol nel finale, reti dei subentrati, rimonte. Ho fatto tanti colloqui individuali per infondere fiducia e autostima. E il calore dei tifosi è un altro aspetto molto importante".