Sole 24 Ore – Juve, nuovi guai: indice di liquidità insufficiente, si rischia un mercato bloccato

La Covisoc potrebbe non ammettere trattative per la sessione invernale se non completamente coperte da cessioni

Redazione FcInterNews

Non è iniziato nel migliore dei modi l'aumento di capitale della Juventus lanciato nelle ultime ore in Borsa. Secondo quanto riportato oggi dal Sole 24 Ore, infatti, il documento di registrazione del club bianconero indica tra i fattori di rischio il posizionamento finale in Serie A, da cui il conseguente approdo o meno in Champions League e la costante partecipazione agli ottavi di finale del torneo europeo. Se non si va in Champions si perdono almeno 80 milioni per il prossimo anno.

Nel documento si legge anche che al 30 settembre la società non rispettava il parametro dell'indicatore di liquidità richiesto dalla Figc (0,57 contro il minimo di 0,60). Al 30 novembre, al momento dei futuri controlli, non sarà rispettato allo stesso modo e questo potrebbe portare la Covisoc a non ammettere operazioni di mercato a gennaio 2021 se non con un integrale copertura finanziaria derivante da altre cessioni.

Un po' quel che era accaduto questa estate alla Lazio prima che un aumento di capitale sbloccasse la situazione.