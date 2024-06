Marek Hamsik crede in Milan Skriniar, ex Inter e attuale capitano e colonna dello Slovacchia attesa domani dall'ottavo di Euro 2024 contro l'Inghilterra: "Senza discussioni Skriniar è il nostro leader, un difensore centrale di livello mondiale. Sono contento che stia bene, per noi è fondamentale. Ha le qualità per controllare Kane e anche Vavro, l’altro centrale, ha ottime potenzialità e grandi doti fisiche", le parole dell'ex Napoli a La Gazzetta dello Sport.