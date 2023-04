Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Andriy Shevchenko parla del derby di Milano in Champions a 20 anni dalla semifinale storica del 2003. "Sarà una serata magnifica. Non vedo l’ora di godermela da tifoso del Milan dopo averla vissuta da giocatore", dice l'ucraino.

Com’era in quei giorni l’ambiente?

"Grande tensione, grande attesa ma soprattutto passione, e sempre con atteggiamenti civili. Il derby di Milano è molto sentito, perché non c’è mai odio, o esagerazione. Diciamo che in quei giorni si vedevano più sciarpe e bandiere e credo che anche questa volta sarà così".

Domanda classica: il suo gol più importante nel derby?

"Quello della semifinale del 2003, inutile dirlo. E sono affezionato al rigore di Manchester, il mio gol più importante in assoluto".

Favorito nel quartetto finale?

"Tutte le squadre hanno chance, a modo loro. Del Milan mi è piaciuto molto lo spirito di gruppo, la capacità di soffrire. Questa Champions League ha dimostrato che non sono le star a vincere, ma la squadra nel suo complesso".

Ha ragione Guardiola quando dice che la storia conta?

"Certo che ha ragione, anche quando dice che per conquistare la coppa devi battere il Real Madrid. Soprattutto se ha un allenatore come Ancelotti".

Questo enplein o quasi in Europa aiuta l’immagine del calcio italiano?

"I cicli tornano, i grandi club tornano sempre. E’ tornato il Milan, è tornata l’Inter tornerà anche la Juve. E il calcio italiano è sempre un punto di riferimento, la A è uno dei campionati che contano".

A proposito di fatti, Milan e Inter si giocheranno un posto in finale di Champions ma dovranno lottare per giocare la prossima, sempre che non vincano il titolo. Come vede la volata Champions nel campionato italiano?

"Non mi pare ci siano grandi novità. Napoli a parte, le due milanesi e le due romane lotteranno fino in fondo, ora che è rientrata anche la Juve. Sarà un bel finale per un campionato che pareva chiuso da tempo. I tifosi avranno modo di divertirsi".