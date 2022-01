Sharkey (Populous): “Il nostro stadio a Tottenham ha cambiato un quartiere”

Parla il General Manager dello studio che costruirà il nuovo San Siro

Declan Sharkey, Senior Principal and General Manager di Populous Italia, ha spiegato a Mi-Tomorrow cosa significa l'assegnazione del progetto per il nuovo San Siro. "L’opportunità di lavorare su un progetto di questa portata e prestigio è entusiasmante - afferma -. Da un punto di vista professionale, l’ambizione dei club di costruire una casa di livello mondiale ci permetterà di non scendere a compromessi nello sviluppo del design, utilizzando le tecnologie e sistemi di lavoro più innovativi capaci di offrire ai tifosi un’esperienza unica di stadio, al massimo degli standard del ventunesimo secolo. Penso che per i club il progetto sia stato in grado di cogliere lo spirito di Milano. La sua fame di futuro e allo stesso tempo il desiderio di restare in contatto con sé stessa. Il nuovo stadio, innovativo, sostenibile e inclusivo sarà capace anche di tenere traccia dell’architettura storica della città, con un omaggio ai suoi simboli, il Duomo e la Galleria. Questa nuova casa dei tifosi avrà un’atmosfera incredibile".