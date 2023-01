Beppe Severgnini ricorda Luca Vialli attraverso le pagine del Corriere della Sera. "Molte commozioni bruciano in fretta — l’Italia è un inceneritore potente — ma l’impressione è che il ricordo di Vialli a Genova resisterà a lungo: come quello di Meroni a Torino, di Maradona a Napoli, di Facchetti a Milano, di Astori a Firenze. La partita di ieri conta poco. Ma quando la palla del rigore di Politano, deviata da Audero, è finita sul palo, molti hanno pensato che Luca avesse soffiato dall’alto. Non è vero, certo. Ma i miti sono capaci di cose strane, ed è bello immaginarle".