Severgnini: “Magnifico vincere così. Manca solo di rifarlo col Milan”

Il giornalista, tifoso interista, racconta l'emozione del trionfo in Supercoppa

Beppe Severgnini racconta attraverso le pagine del Corriere della Sera la propria gioia per il successo dell'Inter in Supercoppa, arrivato all'ultimo istante. "Comprendiamo il dispiacere degli amici bianconeri, ma loro non devono stupirsi dell’estasi nerazzurra - scrive -. Vincere negli ultimi secondi di una finale durata due ore è magnifico, almeno quant’è doloroso perdere in quel modo".