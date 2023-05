Beppe Severgnini commenta sul Corriere della Sera la prova dell'Inter ieri pomeriggio a Napoli. "Poteva essere una magnifica partita tra due squadre forti e giustamente orgogliose, ne è uscita un’altra cosa - si legge -. Il Napoli ha messo in campo tutti i titolari. L’Inter solo tre (o quattro, secondo i punti di vista). Nonostante questo, i campioni d’Italia hanno faticato, nel primo tempo. Poi ci ha pensato Gagliardini a risolvergli i problemi".

Secondo il giornalista, l'Inter "non è riuscita a imporre una narrazione alternativa del pomeriggio. Ha reagito, invece di agire. A meno che, in vista del Manchester City, volesse allenarsi a giocare contro azzurri decisamente forti, che fanno girare bene la palla. Ma allora doveva scendere in campo con un’altra formazione, e un altro spirito".