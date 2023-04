Beppe Severgnini, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, spiega anche l'origine di 'Interismi', libro nato proprio dopo la semifinale 2003 col Milan. "Perché insomma, dopo quello che avevamo combinato nel 2002 (il 5 maggio, scudetto perso all’ultima giornata, ndr) non pensavo potesse essere possibile fare peggio. E invece...".

Che ricordo ha di quella doppia sfida?

"Beh, è tutto scritto. Il primo libro era uscito da poco ma dopo quella semifinale pensai “mi tocca scrivere nuovi interismi…”. Che poi ogni volta che ripenso a quella partita, alla parata di Abbiati su Kallon, non riesco a darmi una spiegazione…".

Venti anni dopo, rieccoci allora. Tempo di vendetta?

"Guardi, mi è successo tante volte con l’Inter di sapere già in anticipo come andrà. È assurdo, lo so, ma è così. A Madrid non avevo dubbi che avremmo vinto, così come altre volte ero certo della sconfitta. Non ha senso, però le mie sensazioni mi fanno vivere anche questa vigilia con serenità… ma nessuno capirà mai il mio pronostico, ovvio".