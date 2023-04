Un derby tra imperfette. Lo definisce così Beppe Servergnini nel suo articolo per il Corriere della Sera di oggi. "Le due squadre sono irrituali, a dir poco. Lo dimostra l’andamento altalenante (snervante?) in campionato. Era accaduto l’anno scorso, quando l’Inter — maestra di masochismo, quando vuole — a Bologna ha consegnato lo scudetto ai Milan, che l’ha graziosamente accettato. Quest’anno, ancora di più. In una stagione pesante — Coppa del mondo invernale in Qatar — le due squadre hanno mostrato i propri limiti. Oggi galleggiano, appaiate, in un limbo che non garantisce l’accesso alla prossima Champions League, di cui oggi rappresentano l’élite. Se non è imperfezione questa".

Sostiene il giornalista, storico tifoso nerazzurro, che "se ci fosse una Champions delle Complicazioni Finanziarie — proprietà straniere, capitali mobili, prestiti impegnativi, offerte, dirigenti taciturni — FC Internazionale e AC Milan brillerebbero pure lì. Eppure, con mezzi limitati — dove sono i dané? direbbe Marotta — hanno costruito squadre di vertice. Sbagliando, anche. Il Milan ha i suoi oggetti misteriosi (De Ketelaere, Bakayoko, Origi), l’Inter non è da meno: Lukaku non è quello di prima, Asllani e Bellanova — talentuosi e giovani — non giocano quasi mai. Entrambe le squadre hanno allenatori ansiosi. Ulisse dubbiosi, non Achille scintillanti come Guardiola o Ancelotti".