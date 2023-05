"Bisogna ammettere che i primi trenta minuti per il Real Madrid sono stati un massacro". Aldo Serena, sul Corriere della Sera, commenta così la prova straordinaria del Manchester City contro i madrileni e guarda alla finale di Istanbul. "Nonostante gli spagnoli avessero centrocampisti di qualità come Modric e Kroos, sono stati tritati. All’Inter, che può contare in mezzo al campo su giocatori tecnici, consiglio di provare un’aggressività più alta e di difendere non in maniera individuale, perché è troppo rischioso, ma di settore. Haaland? Non è stato cinico come in altre occasioni".

Sempre secondo Serena, "più che Dzeko, migliore in fase di costruzione del gioco, io punterei su Lukaku perfetto per la verticalizzazione della manovra.

Romelu sta salendo di condizione, si è ritrovato nelle ultime settimane. La vittoria con il Barcellona di ottobre propiziata da Calhanoglu è stata la svolta della stagione in ottica Champions. Direi che l’Inter ha il 30% di possibilità di passare il turno, a patto che Inzaghi dosi bene le forze in campionato nelle gare che mancano".