Aldo Serena interviene oggi su Tuttosport dando una sua personale opinione sul possibile arrivo di Lukaku alla Juventus. "Le caratteristiche di Lukaku si sposano con l’idea di gioco di Allegri di ripartire veloce, sfruttando un attaccante che difende bene la palla e sa far salire la squadra. Il belga ha anche la forza per partire in contrattacco anche in solitudine. David è un prospetto interessante, non ha fisicità prorompente ma è rapido e tecnico.

Un centravanti atipico. Però non è ancora una certezza ad alto livello e credo che il prezzo sia molto alto. Un usato sicuro, come Morata che è un attaccante completo ed esperto, o come Lukaku, considerato che costano meno, sarebbero più funzionali alle esigenze della Juventus".