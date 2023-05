Aldo Serena racconta oggi a Il Giorno la sua esperienza da giocatore che ha vissuto il derby con entrambe le maglie. Una partita che assume ancora più significato in una sfida di semifinali di Champions. "Aumenta l'importanza - dice Serena - In più Milan e Inter sono in una situazione per cui non hanno certezza di essere in Champions l'anno prossimo. C'è una rilevanza economica e andando in finale si ha la chance di guadagnarsi l'accesso alla competizione dell'anno prossimo, vincendola. Non avendo proprietà così danarose, la Champions è fondamentale. Turnover tra campionato e Coppa? Nella mia scala dei valori andrei a mettere la squadra migliore nella competizione europea, perché dà la possibilità di vincere un trofeo. Correrei il rischio di andare in all-in”.

Secondo Inzaghi il percorso in Europa ha tolto anche energie in campionato, ma per Serena, “se l'Inter, dopo le gare di alto livello, ha fatto fatica vuol dire che non è riuscita ad assorbire l'impegno sotto tanti aspetti, non era del tutto pronta alla battaglia successiva. L'Inter riesce a ritrovarsi nelle grandi sfide, ha sempre qualche amnesia, può vincere o perdere contro chiunque. Credo che giocare contro il Milan pensando di riversarsi nella metà campo avversaria, potrebbe essere penalizzante perché è un avversario che sa intercettare palla e arrivare al dunque”.

In finale, chi passerà tra le milanesi troverà Real o City che saranno favorite sulla carta, "però il calcio ha smentito un sacco di previsioni” dice ancora Serena.