Serena: “Da Lukaku a Dzeko: ecco come cambia l’attacco. Ora Correa”

L'ex attaccante nerazzurro: "Per l’Inter sarà più difficile chiudere le partite dopo essere andata in vantaggio"

"Per l’Inter sarà più difficile chiudere le partite dopo essere andata in vantaggio. Con Lukaku e Hakimi era possibile raddoppiare facilmente grazie a velocità e forza fisica. Con Dzeko invece potranno essere chiamati più alla conclusione i centrocampisti, perché il bosniaco è molto bravo spalle alla porta e quindi potrà favorire gli inserimenti di Barella, Brozovic e Sensi. Nel complesso tutta la squadra dovrà giocare più vicina alla porta. Il baricentro dovrà salire. La coppia Dzeko-Lautaro andrà sostenuta maggiormente dalla squadra".

"Dico Correa per due motivi. Da un lato, l’Inter ha già due prime punte: Dzeko e Lautaro, che può giocare anche da centravanti. Dall’altro, dopo le cessioni di Hakimi e Lukaku, è giusto ricompensare in qualche modo Simone Inzaghi. Il modo migliore per farlo è portare alla Pinetina un giocatore che Inzaghi conosce bene. Quindi Correa. Un innesto che aiuterà a sviluppare il giusto feeling con il nuovo allenatore. Se fossi un dirigente dell’Inter, in questo momento cercherei di accontentare il mio mister".