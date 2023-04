Come sottolinea oggi La Repubblica, il ritorno al gol in contemporanea di Lukaku e Martinez è un evento che arriva dopo divesro tempo. Non era mai accaduto in questa stagione, era capitato ai tempi di Conte. Era il 7 aprile 2021, finì 2-1 contro il Sassuolo e i due attaccanti, compagni di squadra e amici segnarono entrambi.