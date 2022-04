"È difficile fare un pronostico, ci sono squadre alle quali sono legato". Lo dice Claudio Ranieri quando viene incalzato dal Corriere dello Sport sull'incertezza della lotta scudetto: "È bellissimo, finalmente un campionato che lo possono vincere e perdere tutte. Mi viene da sorridere quando vedo le proiezioni, le previsioni sul finale di campionato. Ormai tutte le partite sono difficili, non è più come una volta, quando una squadra ormai salva non s’impegnava".