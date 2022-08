"L’Inter ha giocato male all’Olimpico, è stata dominante per sette minuti, poi ha palleggiato". Lo scrive Mario Sconcerti nel suo approfondimento sul Corriere della Sera. "Non trovo scandalosa la scelta di Gagliardini su Milinkovic, Calhanoglu gli avrebbe dato troppo più campo. Inzaghi ha perso la partita sui cambi e su due colpi tecnici di Pedro e Luis Alberto che l’Inter non ha trovato. Ma sul pareggio, se entrano Gosens e Darmian, vuoi salvare la tua cattiva partita, non di più".