Sconcerti: “Inter incompleta, Calhanoglu non si vede. Ma per lo scudetto c’è”

Il giornalista: "La squadra di Inzaghi subisce spesso l’avversario come le è successo a Verona, Firenze, Reggio, in casa con l’Atalanta"

"Napoli e Milan sono in questo momento le squadre migliori del campionato. Non so cosa significhi, forse solo che usano meglio le loro caratteristiche". Lo ha scritto Mario Sconcerti nel suo consueto pezzo d'analisi del lunedì per il Corriere della Sera. "L’Inter - aggiunge il giornalista - sta subendo troppi gol, non passa partita senza prenderne. E subisce spesso l’avversario come le è successo a Verona, Firenze, Reggio, in casa con l’Atalanta. Non ha ancora un passo sicuro, non è completa, scivola spesso a centrocampo dove Calhanoglu non si vede. Il Milan è più squadra ed è l’unica ad aver giocato tre scontri diretti (Juve, Lazio, Atalanta), le uniche partite che valgono per la classifica. L’Inter ha giocato solo con l’Atalanta, peraltro senza vincere".