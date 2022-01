Sconcerti: “È il tempo dell’Inter, la Juve non è più l’avversario”

L'editoriale di oggi sul Corriere della Sera

Mario Sconcerti analizza per il Corriere della Sera la vittoria dell'Inter nella Supercoppa Italiana contro la Juventus. "L'Inter meritava di più, ha spinto per tutta la partita ma ha concluso poco. Nel primo tempo non ricordo un tiro in porta, nel secondo c’è stato spesso un dominio interista quando le mezze punte della Juve sono arretrate di venti metri, ma non azioni davvero importanti - si legge - Certo fa effetto vedere una Juve così fuori da una reale possibilità di vincere. Al di là del risultato è sembrata la gara in cui si è dimostrato lo scambio di posizione dominante tra le due squadre. Nel secondo tempo la Juve ha lasciato tutto il campo all’Inter. Non era volontà, era un bisogno. Il resto della gara, la fase finale, è stata solo resistenza, pensiero occasionale. È un finale severo per la Juventus, forse anche immeritato perché ha fatto per intero la sua parte di spalla. Ma la Coppa all’Inter fotografa una qualità generale, anche se confusa nella singola gara. È il tempo dell’Inter, non è più la Juve il suo avversario. Forse è questa la morale della notte".