Sconcerti: “Calendario asimmetrico per aumentare il caso. Inter, cammino regolare”

Il giornalista: "Due confronti diretti nelle prime 8, ma nessun avversario pensabilmente facile"

"Ho grande rispetto per il calendario asimmetrico che poi vuol dire semplicemente mescolare un po’ le carte, un calendario non scritto una volta per tutte. Serve ad aumentare il peso del caso in un mondo in cui tutti i coinvolti vivono di sospetti e non credono nelle combinazioni". E' l'opinione espressa da Mario Sconcerti sul Corriere della Sera, all'indomani del sorteggio che ha determinato il nuovo volto della Serie A 2021-22, la prima nella storia a disputarsi con il girone d'andata e ritorno diversi.