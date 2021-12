Scaroni: “San Siro iconico perché ci sono Inter e Milan. I nostalgici cambieranno idea”

Il presidente del Milan sul Corriere della Sera ribatte agli scettici sulla questione San Siro

Paolo Scaroni, presidente del Milan, è intervenuto questa mattina sul Corriere della Sera assieme al Ceo dell'Inter, Alessandro Antonello. Fulcro dell'intervista, la questione San Siro. "Dopo tre anni di duro lavoro siamo approdati a una soluzione che il Comune e in particolare il sindaco ha fatto sua. È un punto di caduta che ci è costato ma che riteniamo ragionevole vista l’urgenza che abbiamo di avere un nuovo stadio per le nostre squadre. Per noi l’impianto è così importante che se non avessimo avuto questa possibilità saremo andati a fare lo stadio fuori Milano. Il nuovo stadio è una necessità vitale. San Siro è iconico perché ci sono Milan e Inter. L’essere iconico deriva dalla presenza di due grandi squadre e non perché sia bellissimo o unico al mondo. L’iconicità continuerà nel nuovo stadio".