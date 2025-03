Il Corriere della Sera riporta oggi le dichiarazioni di Paolo Scaroni riguardo alla presentazione del "Docfap" da parte di Inter e Milan per acquistare lo stadio Meazza dal Comune di Milano.

"La presentazione del Docfap è un passo importante raggiunto grazie all’impulso di RedBird e dei suoi consulenti - dice Scaroni -. Ma in generale in questi anni è cresciuta la consapevolezza della necessità di nuove infrastrutture. È un cambio culturale e anche il modo migliore per contrastare i fenomeni di criminalità: vogliamo che lo stadio diventi un luogo per famiglie, con posti a sedere, riconoscimento facciale, accesso per disabili".