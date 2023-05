Sergio Scariolo, allenatore di basket, è notoriamente un grande tifoso dell'Inter. Nel giorno del derby, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport.

Quando è diventato interista?

"Da sempre. Una passione che mi ha inculcato zio Giulio. Conservo le foto da bambino in maglia nerazzurra".

I derby?

"Pochi dal vivo. Ne ricordo uno con gol di Nicola Berti decisivo".

Ora l’Inter va forte, è favorita?

"La squadra sta giocando bene, si vede che ha trovato forma e spirito. Mi convince la linea difensiva tutta italiana. Sul talento dei singoli ha qualcosa in più del Milan ma non c’è una favorita. Come spesso succede a questi livelli, decideranno gli episodi".

Come giudica l’anno dell’Inter?

"L’Inter ha vinto la Supercoppa, è in finale di Coppa Italia, in semifinale di Champions, ed è nelle prime 4 del campionato. Con un paio di colpi la stagione più diventare eccellente o più che eccellente. E comunque ho visto stagioni nerazzurre molto peggiori".

Simone Inzaghi la soddisfa?

"Ho stima di lui perché ci ha sempre messo la faccia anche se talvolta non toccava a lui assumersi tutte le responsabilità. Inzaghi è una persona seria, merita di allenare l’Inter anche per la qualità del gioco espresso".