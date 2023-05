Altro derby d'Italia in vista per l'Inter Women che questo pomeriggio scenderà in campo alle 14.30 contro la Juventus Women di Montemurro. A presentare l'appuntamento di oggi è Irene Santi, intervistata per l'occasione da Tuttosport.

Qual è il suo primo ricordo legato alla maglia dell’Inter?

"Avrò avuto 11 anni, abbiamo giocato in Svizzera, c’erano anche mamma e papà. Mi sono messa la maglia dell’Inter e ho fatto gol, poi con il gol la magia è un po’ finita, con l’Inter no".

In settimana è stato annunciato il suo rinnovo fino al 2025.

"Ho lavorato davvero tanto per conquistarmelo: il mio obiettivo è quello di fare sempre bene per l’Inter, quindi è una bellissima emozione. Ora bisogna continuare a lavorare tutti i giorni".

Se dico Juve-Inter a cosa pensa?

"In stagione ci siamo incrociate cinque volte. Non le abbiamo ancora battute, il grande rammarico è la semifinale di coppa, quando siamo uscite ai supplementari dopo una grande battaglia. Ma la Juve è una squadra fortissima, non per niente ha vinto 5 campionati ed è anche in finale di Coppa Italia. Noi vogliamo crescere per arrivare a quel livello, ma penso che la differenza tra le due squadre si sia assottigliata. Daremo il massimo per vincere".

Dopo gli ultimi risultati chi ci arriva con più rabbia?

"Vogliamo tutte e due rifarci, la voglia di vincere ci sarà per entrambe".

Nella prima parte di stagione siete andate alla grande. Poi cos’è successo?

"In tutti i percorsi ci sono alti e bassi, stiamo lavorando per crescere, fa parte del nostro percorso. Di sicuro abbiamo passato un periodo non semplice con tanti infortuni, ma abbiamo sempre tutte dato il massimo".

Che giudizio darebbe alla sua stagione finora?

"Positivo. Ho giocato tanto, soprattutto rispetto all’anno scorso".

Da chi andrebbe a chiedere un consiglio serio e da chi andrebbe per un consiglio su dove andare a divertirsi?

"Per andare a divertirsi chiedono sempre tutti a me, anche perché sono di Milano. Per altri consigli ho chiesto a Van Der Gragt, che ha una grande esperienza anche internazionale. Oppure ad Alborghetti o Kristjansdottir".

Come finisce Juve-Inter?

"Non lo so, non sono scaramantica, ma è difficile fare pronostici, sarà bella combattuta. Se dico che saranno protagoniste Chawinga e Beerensteyn è troppo semplice?".