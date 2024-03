Tuttosport ha deciso di ascoltare il parere di Fabiano Santacroce, ex difensore con alcune presenze anche in nazionale Under 21, sulla vicenda del presunto insulto razzista rivolto da Acerbi a Juan Jesus (in realtà al momento smentito dal difensore interista).

"Stavo guardando con mia figlia la partita, appena ho visto Juan Jesus con l’arbitro ho capito di cosa si trattasse - afferma Santacroce -. Juan Jesus ha affrontato la situazione con una signorilità pazzesca, è stato molto più che bravo. Acerbi? Sarebbe stato molto meglio per lui non parlare. Sentire quelle spiegazioni è stato più schifoso dell’eventuale gesto in sé. Non lo reputo un razzista vero, ma se ha proferito quelle parole, è giusto che venga squalificato. Altrimenti mi sembrerebbe un’assurdità indossare la maglia con scritto: “No al razzismo”. Le sue eventuali scuse? Avrebbe dovuto farle subito, come ha fatto in campo a Juan Jesus. Adesso dovrebbe cambiare versione".