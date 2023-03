Il Corriere della Sera ospita un'intervista a Claudio Trotta , promoter milanese tra i più importanti d'Italia che ha lanciato un'idea per rilanciare il Meazza . "Lo dico da tempo: lo stadio è sostenibile anche senza Inter e Milan. E le modalità sono semplici: l’affidamento tramite gara internazionale a uno o più soggetti che lo ristrutturino e lo gestiscano a 360 gradi per 365 giorni l’anno - dice - Quando a fine novembre abbiamo portato dal sindaco i rappresentanti della società Asm Global per illustragli la possibilità di ristrutturare lo stadio prendendolo in gestione, avevamo esattamente questo intento. Ovvero dimostrare che attraverso una riqualificazione avremmo avuto a disposizione una struttura da utilizzare a tutto tondo e in ogni giorno dell’anno. Basterebbe una copertura con un tetto portante che consentirebbe di usare lo stadio anche con il freddo e il maltempo".

Trotta assicura che non ci sarebbe un problema economico, anche con i 10 milioni di euro in meno che entrerebbero senza i club e considerando i 5-6 di manutenzione da immettere. "Le cifre che le società pagano per avere San Siro per un concerto sono equivalenti a queste, pertanto anche il tema economico sarebbe compensato in modo adeguato. I residenti? Tra giugno e luglio ci saranno 45 serate. La ristrutturazione dovrà tenere conto sia dei diritti dei residenti che di quelli dei fruitori degli show. Seguendo tutti la stessa logica: che lo stadio sia uno spazio popolare di tutti. Dobbiamo puntare sulla value exploitation, cioè la massimizzazione del contenitore, come fanno all’estero".