È Henrikh Mkhitaryan il giocatore più pericoloso e su cui l'Udinese dovrà concentrare le sue attenzioni nel lunch match di domenica. Ne è sicuro Lazar Samardzic , centrocampista dei friulani e prossimo avversario dell'Inter in campionato: "È lui il pericolo numero uno, mi piace perché ha tutto, sinistro, destro. Gran giocatore, gli chiederò la maglia", dice a La Gazzetta dello Sport.

Chi era il suo modello?

"Da bambino impazzivo per Ozil, ora ovviamente per il più forte: De Bruyne. Ce l’ho anche nella mia personale squadra di Fifa dove sono praticamente imbattibile. Anche per il nostro portiere Silvestri che è bravo".

Come vive a Udine?

"Bene, sto in centro, Per alcuni periodi con la mia ragazza Sila (19 anni) con cui sto da due anni. Guardo molto calcio e tra le italiane mi piace la Lazio perché tutti sono aggressivi, stanno molto dentro il campo".

I sogni dove la portano?

"A fare almeno altri cinque gol e altri cinque assist con l’Udinese".