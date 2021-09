Sacchi: “Real con limiti in difesa. Inzaghi non deve commettere un errore”

L'analisi dell'ex c.t. azzurro sulle pagine della Gazzetta dello Sport

Arrigo Sacchi, sulla Gazzetta dello Sport, parla di Champions e dà uno sguardo anche al match che attende i nerazzurri. "I blancos hanno affinato negli anni sicurezze tecniche e di possesso. Individualmente hanno campioni come Benzema e giovani interessanti come Vinicius, anche loro sono molto più bravi ad attaccare che a difendere. Con Carlo saranno migliorati ma rimane sempre il loro limite pur con il gran lavoro di Casimiro. Se Inzaghi dovesse tenere tre difensori per il solo Benzema, sarebbe come regalare due giocatori agli avversari e consentirgli quindi più soluzioni di gioco. Il coraggio, l’organizzazione, il pressing e i raddoppi saranno determinanti. Nel caso in cui si sperasse solo nel contropiede e in una difesa a oltranza, diminuirebbero anche l’autostima".