Milan ancora in corsa scudetto? Arrigo Sacchi dice la sua sulla Gazzetta dello Sport.

Inter e Juve sono irraggiungibili?

"Sapete come la penso: nulla è impossibile, nel calcio come nella vita. Però la logica dice che adesso Inter e Juve hanno un notevole vantaggio e, quindi, i rossoneri è bene che non corrano troppo con la fantasia e si concentrino su quello che devono fare per migliorare".

E poi c’è l’Europa League e non è un trofeo da poco.

"Tutt’altro, è una competizione molto importante e il Milan fa bene se ci punta. L’importante è che prosegua nel percorso di crescita che sembra avere intrapreso, almeno per quanto visto con la Roma".

Crede che il Milan possa essere la sorpresa positiva della seconda parte della stagione?

"Non vedo perché non possa esserlo. Non ha avuto un percorso esaltante finora, ma ha tutto per svoltare e imboccare la strada giusta. L’importante è che non pensi allo scudetto, che non si metta pressioni addosso e che faccia quello che vuole il suo allenatore. Il Milan, quando gioca in undici, è forte. Il problema è che non sempre gioca in undici, a volte in cinque o sei. Questo è l’aspetto da correggere".

Quale traguardo fisserebbe per i rossoneri?

"Uno solo: trovare continuità di rendimento. Con la continuità vengono anche i risultati. E poi deve meritarsi il rispetto del pubblico attraverso l’impegno, il sacrificio, la dedizione al lavoro. Se si comporterà in questo modo, non importa la posizione di classifica finale: avrà fatto il suo dovere e i giocatori avranno onorato la maglia che indossano. Non pensino all’Inter e alla Juve, i rossoneri: facciano il loro percorso e poi tirino le somme. Questo è il metodo migliore per avere risultati soddisfacenti".