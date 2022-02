Sacchi: “L’Inter si sta avvicinando al calcio europeo. Ma occhio a febbraio”

L'ex c.t. azzurro: "Gosens è un gran bel giocatore, Caicedo completa il reparto offensivo"

«Premessa: chi mette al centro del progetto il gioco ha meno necessità di elementi nuovi. La Juve ha scelto bene pescando Vlahovic. È un attaccante interessante, di grande movimento. Mi sembra un centravanti moderno. E Zakaria potrà essere molto utile per modo di giocare della Juve».

«L’Inter, partita dopo partita, si sta avvicinando a quel calcio totale che viene praticato nel resto d’Europa. Simone Inzaghi è molto bravo e in continuo miglioramento: serve ancora un po’ di pressing. Gosens è un gran bel giocatore. Viene da un infortunio e dunque andrà aspettato. Va in un contesto dove si può adattare benissimo. Caicedo completa il reparto offensivo e poi, secondo me, è anche una mossa scaramantica. Alla Lazio Inzaghi lo buttava dentro nel finale e lui segnava sempre...».